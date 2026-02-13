Россияне начали снимать самозапреты на кредиты из-за нехватки денег

В России фиксируют рост числа граждан, отменяющих ранее установленные самозапреты на получение кредитов.

Как пишет Газета.ру, такая тенденция наметилась в конце 2025 года и связана с нехваткой средств у населения.

Одной из причин называют увеличение расходов в новогодний период. Кроме того, с недавнего времени отменить запрет можно не только через портал «Госуслуги», но и в отделениях МФЦ, что сделало процедуру более доступной.

Финансисты призывают граждан оценивать риски перед оформлением займов и напоминают о важности рационального планирования бюджета, — сообщает ТГ-канал «Капитал».

