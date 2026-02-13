Новый крытый скейт-парк заработал в Энгельсе

Erid 2W5zFGrxpsB

В Саратовской области в минувшие выходные появился крытый скейт-парк, который работает круглый год.

Комплекс «Крути-Верти» на проспекте Химиков, 5В в Энгельсе объединяет четыре дисциплины уличных видов спорта — скейтбординг, BMX, самокаты и ролики — и спортивную школу, начавшую работу ещё на этапе строительства.

На церемонии открытия собралось более 200 спортсменов из Энгельса, Саратова, Балакова, Маркса и других районов региона. Среди гостей — чемпионы России и призёры европейских соревнований.

Создание площадки удовлетворило многолетний запрос уличного сообщества: ранее в области отсутствовала крытая инфраструктура для таких дисциплин.

Основатель проекта Юлия Селезнева отмечает:

«Идея родилась из личного опыта — моя дочь и дочь моей подруги увлечены роликами, но подходящих мест не хватало. Уличные площадки зависят от погоды и разбросаны, а интересующихся много. Мы взяли инициативу в свои руки и создали необходимое пространство. Школу открыли параллельно со стройкой: сообщество формируется через совместные занятия. Сегодня спортсмены всех возрастов тренируются, мотивируют друг друга и ставят амбициозные цели — это основная цель проекта».

Школа принимает детей с 4 лет, включая тех, кто никогда не стоял на роликах или скейтборде. Взрослых школа также принимает на занятия. Тренерский состав — действующие спортсмены и призёры всероссийских турниров с опытом преподавания от трёх лет. Программы охватывают уровни от базового до подготовки к крупным соревнованиям.

Площадка предлагает ежедневное свободное катание, регулярные тренировки, фестивали, мастер-классы. Доступна она для частных мероприятий, включая детские праздники и дни рождения.

Адрес: Энгельс, проспект Химиков, 5В

Телефон для записи: 89378081101

Фото Дарья Рудых

