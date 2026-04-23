Рост промышленного производства в Саратовской области замедлился до 0,2% в первом квартале

Промышленный пульс Саратовской области: статистика зафиксировала почти нулевой рост по итогам первого квартала.
Региональное управление статистики обнародовало свежие экономические показатели, отражающие состояние промышленности в первые три месяца 2026 года. Цифры, опубликованные 22 апреля, зафиксировали заметное охлаждение темпов по сравнению с началом года.
Согласно отчёту Саратовстата, индекс промышленного производства в январе–марте текущего года составил всего 100,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Иными словами, прирост едва достиг 0,2%.
Для сравнения: по итогам двух месяцев (январь–февраль) этот же показатель находился на уровне 0,5%. Таким образом, март фактически «съел» значительную часть предыдущего роста.
Обрабатывающий сектор: локомотивы и аутсайдеры
Вопреки общему замедлению, отдельные отрасли обрабатывающей промышленности демонстрируют впечатляющую динамику. Лидерами трёхмесячной гонки стали:
— Производство машин и оборудования: взлёт в 1,6 раза (160%);
— Фармацевтическая отрасль (лекарственные средства и материалы): рост в 1,5 раза (150%);
— Металлургия: уверенный плюс 14,6%;
— Производство готовых изделий, не вошедших в другие категории: прибавили 13,4%.
Именно обрабатывающие производства в целом показали положительную динамику (+2,6%), сумев частично компенсировать стагнацию в других сегментах.
Белые пятна в отчётности
Статистическая служба, однако, опубликовала данные не в полном объёме. В сводке отсутствуют показатели по добыче полезных ископаемых, а также по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. По какой причине эти разделы оказались закрыты для публикации — не уточняется.
Таким образом, общая картина промышленного здоровья региона остаётся фрагментарной, а мартовское замедление даёт повод для более пристального мониторинга ситуации во втором квартале.
Ольга Сергеева