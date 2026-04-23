Саратовский регоператор передал приставам для взыскания судебные приказы на 24 млн рублей

Саратовский филиал «Ситиматик» продолжает работу по принудительному взысканию долгов с неплательщиков из числа собственников квартир и жилых домов. Всего с начала 2026 года в службу судебных приставов регоператор передал 3,8 тыс. вынесенных приказов на общую сумму почти 24 млн рублей.

Ранее должники за услугу по обращению с ТКО получили копии судебных приказов на свое имя, однако так и не внесли оплату добровольно. Теперь к процессу взыскания долгов привлечены приставы. В соответствии с действующим законодательством они могут арестовать банковские счета, движимое и недвижимое имущество неплательщиков. Кроме этого, информация о долгах за коммунальные услуги заносится в кредитные истории граждан и хранится там на протяжении 15 лет. В дальнейшем это может повлиять на решение банка о выдаче кредитов.

Саратовский регоператор напоминает, что своевременное и полное внесение оплаты за коммунальные услуги является обязанностью гражданина в соответствии со ст. 153 Жилищного Кодекса РФ. Соблюдение платежной дисциплины напрямую влияет на возможность развития региональной инфраструктуры по обращению с ТКО, позволяет оперативно ремонтировать спецтехнику мусоровывозящих компаний и поддерживать необходимый уровень оказания услуги по вывозу ТКО.

Получить подробную информацию о возможности досудебного урегулирования задолженности или оформления рассрочки платежей в связи со сложной жизненной ситуацией можно у специалистов контакт-центра Саратовского филиала компании «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.