«Ростелеком» интегрировал в платформу «Цифровой отель» заселение по Цифровому ID через MAX

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«Ростелеком» расширил функционал флагманского решения для гостиничного бизнеса «Цифровой отель». Гостиницы, подключенные к единой платформе сервисов для оптимизации ресурсов и управления отелем, получили возможность заселять гостей по Цифровому ID через MAX. Сотруднику достаточно отсканировать QR-код, чтобы данные гостя сразу поступили в систему управления отелем, и подтвердить его личность сервисом «Госкан». Новый способ оформления гостя добавляется на уже установленную в отеле платформу «Цифровой отель» автоматически.



Первыми новый сервис в «Цифровом отеле» вместе с представителями «Ростелекома» и национального мессенджера MAX протестировали постояльцы московских апарт-отелей Intermark Residence и Yes: оформление с помощью смартфона заняло у них не более двух минут. Чтобы зарегистрироваться в отеле, гостю достаточно открыть в приложении MAX на смартфоне раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать «Предъявить», а затем подтвердить личность с помощью QR-кода с доверенным фото. С 1 сентября включение такого способа заселения станет обязательным для всех российских отелей с фондом от 50 номеров.



У гостей при этом остается выбор: они по-прежнему могут подтвердить личность при оформлении традиционно — предъявлением физических документов и заполнением анкеты. Все данные о бронированиях и гостях, поступающие в PMS-систему «Цифровой отель» вне зависимости от способа подтверждения, обрабатываются и хранятся в защищенной облачной инфраструктуре «Ростелекома».



Интеграция реализована с учетом актуальных тенденций в области цифровой идентификации клиентов в индустрии гостеприимства. Позволяя выполнять законодательные требования, новый способ заселения ориентирован на удобство для всех участников процесса и подходит для любых объектов размещения, от мини-гостиниц и апарт-комплексов до крупных сетей. Доступность опции для гостиничного бизнеса любого масштаба обеспечивает равные условия конкуренции между сетевыми гигантами и небольшими объектами размещения: предложить своим гостям современный цифровой сервис может каждый отель.



Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»:



«Мы создаем универсальные технологии, которые не только отвечают на регуляторные требования, но прежде всего решают бизнес-задачи отельеров, поэтому стремимся делать наши сервисы максимально простыми и доступными. Сокращение времени заселения и снижение нагрузки на персонал — это преимущества, которые напрямую влияют на эффективность работы любого объекта размещения и рост лояльности гостей, ведь освободившиеся ресурсы владельцы отелей смогут направить на совершенствование клиентского сервиса. Именно в этом заключается цель цифровой трансформации индустрии гостеприимства — довольный сервисом клиент помогает расти бизнесу. Интеграция с MAX в “Цифровом отеле” станет важным шагом к достижению этой цели».

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