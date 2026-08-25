Завод «Энгельсский металл» занесён на Доску почёта

В Энгельсском районе состоялось торжественное открытие Доски почёта.

По итогам 2025 года на неё занесено ООО «Энгельсский металл». Глава района Максим Леонов вручил генеральному директору Алексею Тюленеву почётное свидетельство.

«Это важное признание вклада всего коллектива в развитие промышленности района, — отметил Алексей Тюленев. — Благодарю коллег за общее дело!»

В рамках инициативы губернатора по повышению безопасности дорожного движения предприятие совместно с компанией «Сигнал» приобрело два современных мотоцикла для нужд ОГИБДД МУ МВД России «Энгельсское». За активное участие в социально значимых проектах главе компании вручили благодарственное письмо администрации района.

Совместная работа власти и бизнеса направлена на решение актуальных задач территории и повышение безопасности жителей.

Ольга Сергеева