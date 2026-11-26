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«Ростелеком» выступил партнером саратовского турнира «Заряд хакатон», организованного областным институтом развития образования и детским технопарком «Кванториум».

Межрегиональный конкурс для школьников по программированию и разработке приложений VR/AR прошел с 18 по 20 ноября. Подростки выполняли задания, подготовленные экспертами оператора и других саратовских предприятий и организаций.

В результате жеребьевки 13 команд получили кейс «Ростелекома» по созданию ИИ-агентов для платформы «Цифровой улей». При помощи этого комплексного решения пчеловоды могут удаленно следить за пасекой. Датчики, установленные внутри ульев, в режиме реального времени передают в систему данные о весе, температуре, влажности и уровне углекислого газа. Участники хакатона разрабатывали виртуальных ассистентов, которые анализируют информацию и помогают пользователю принимать решения.

Ринат Ардеев. ИТ-архитектор компании «Ростелеком»:

«Старшеклассники, увлеченные программированием, получили на хакатоне возможность попрактиковаться в решении реальной задачи в условиях ограниченного времени. Ребята прошли все этапы разработки продукта — от анализа проблемы и формулировки идеи до создания прототипа и его презентации. Такие соревнования для школьников — ценный опыт в освоении будущей профессии».

Сотрудники провайдера помогли участникам чемпионата составить план работы над проектом, выбрать программные продукты, технологии и платформы для реализации решения.

Алексей Коротченко, участник турнира «Заряд хакатон» (Саратов):

«Мы изучили материалы о пчеловодстве в интернете, а затем узнали у профессиональных пасечников, какие задачи они хотели бы решить при помощи ИИ-агента. За три дня команда создала приложение, которое использует показания датчиков, метеопрогнозы, карты и другие массивы данных. При помощи нашей разработки можно оценить состояние пчел, выбрать дату для сбора меда или подобрать место для размещения ульев поближе к цветущим растениям».

Елена Дрокова, заместитель начальника детского технопарка «Кванториум»:

«Ребята показали, что умеют взаимодействовать друг с другом и распределять роли в команде. Во время общения с наставниками и представителями компаний команды увидели сильные и слабые стороны своих проектов. Школьники объективно оценили свои силы и поняли, в каком направлении развиваться».

В этом году чемпионат собрал 39 команд — 140 участников из Саратовской области и других регионов страны. Победители получили дипломы и подарки от партнеров конкурса «Заряд хакатон».

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