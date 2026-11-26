В гимназии № 31 Кировского района города Саратова состоялся тематический конкурс КВН «Мы едем, едем, едем», посвящённый правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Организатором мероприятия выступило руководство учебного заведения. В состав жюри вошли сотрудники Приволжской железной дороги и представители транспортной полиции.

В своих выступлениях команды школьников с помощью юмора и театрализованных сценок напомнили сверстникам об основных правилах нахождения в зоне движения поездов. Ребята наглядно показали, почему нельзя переходить пути в неустановленных местах и перед близко идущим составом, чем опасно использование наушников и гаджетов вблизи магистрали, а также к каким последствиям приводят зацепинг и попытки сделать экстремальное селфи на объектах инфраструктуры.

Железнодорожники и транспортные полицейские высоко оценили творческий подход и находчивость участников. В завершение встречи победители игры получили тематические сувениры и грамоты.