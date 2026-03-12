«Ростелеком» поддержит технологические стартапы в конкурсе «Создай НАШЕ»

erid 2W5zFHoqiyo

«Ростелеком» поддержит технологические проекты участников федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ», организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП, «Деловая Россия» и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива».

Компания выберет победителей в двух специальных номинациях «ИТ и технологические стартапы» и «Цифровизация бизнеса» и окажет комплексную менторскую поддержку для развития их бизнес-проектов.

В рамках номинаций эксперты «Ростелекома» разработают индивидуальные треки для победителей в зависимости от степени зрелости бизнеса и направления деятельности. Профильные специалисты крупнейшего цифрового интегратора страны помогут молодым предпринимателям правильно «упаковать» продукт, разобраться с вопросами маркетинга и стратегией продаж. Стать победителями в спецноминациях могут проекты как из числа победителей основного блока, так и финалисты конкурса, которым не хватило несколько баллов для победы.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»:

«Участие в конкурсе “Создай НАШЕ” — это важный фактор в поддержке молодых предпринимателей. Здесь важно не просто помогать, а вместе создавать условия для роста и реализации идей. Команда “Ростелекома” разрабатывает продукты и решения, которые делают бизнес успешнее и эффективнее. Мы готовы делиться нашей экспертизой и опытом работы в разных отраслях, чтобы помогать участникам конкурса усиливать свои проекты и выводить их на новый уровень. Для нас важно, чтобы начинающие предприниматели чувствовали поддержку на каждом этапе — от разработки идеи до ее воплощения. Уверены, что совместными усилиями можем создать среду, где каждый талант получит возможность раскрыться и достичь успеха».

Заявки для участия в конкурсе «Создай НАШЕ» можно подать до 23 марта на цифровой платформе МСП.РФ. Они принимаются по одному из двух направлений: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет». Участниками конкурса могут стать начинающие и действующие предприниматели от 14 до 35 лет.

Юлия Ждан, заместитель генерального директора Корпорации МСП:

«Молодые предприниматели все чаще выбирают сферу высоких технологий для запуска своего бизнеса. Для них эта область понятна и интересна, поскольку они выросли в среде, где “цифра” — это неотъемлемая часть жизни. И они хотят развивать это направление дальше, создавая новые продукты и решения. Этот интерес нужно поддерживать. Развитие этого направления будет укреплять отечественную экономику и формировать необходимый технологический задел для новых передовых разработок».

Конкурс «Создай НАШЕ» нацелен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои бизнес-идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Партнерами конкурса уже стали «Авито», «Озон», Высшая школа экономики, «Хайтэк» и другие. Победители конкурса будут объявлены в рамках форума молодых предпринимателей в мае 2026 года в Москве.

Дмитрий Фёдоров, директор дивизиона развития молодежных инициатив направления «Молодые профессионалы» АСИ:

«Молодые технологические предприниматели становятся ключевыми драйверами инновационной повестки российского бизнеса, предлагая нестандартные решения и принимая ответственность за их реализацию. В поддержку этой тенденции учреждена номинация с менторским сопровождением проектов-победителей от экспертов “Ростелекома”. Рост числа молодежных разработок подтверждает: инновационная активность нового поколения — значимый ресурс технологического развития страны».

Федеральный конкурс «Создай НАШЕ» проводится с 2024 года. За два года было подано более 13 тысяч заявок от молодых предпринимателей из всех регионов страны. Доход победителей прошлых лет вырос в 5,4 раза, а количество сотрудников увеличилось в 2,8 раза.

