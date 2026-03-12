Счетная палата нашла многочисленные нарушения в Саратовской области на 1,8 миллиарда рублей

Председатель ведомства Дмитрий Лаврушин представил депутатам облдумы отчет о работе за 2025 год.

Общая сумма выявленных нарушений составила 1,8 миллиарда рублей. Это меньше, чем годом ранее (2 миллиарда), но по отдельным направлениям зафиксирован рост.

Так, нарушения при формировании и исполнении бюджетов достигли почти 1,6 миллиарда рублей — в 1,6 раза больше, чем в 2024-м. В Счетной палате это объясняют увеличением числа проверок: в прошлом году их провели 100 против 90 годом ранее. Количество проверенных объектов выросло со 143 до 187.

Ранее стало известно о нарушениях на 1,4 миллиона рублей при закупке саженцев для озеленения Саратова. Еще 1,6 миллиона, по данным аудиторов, мэрия и подведомственные учреждения потратили неэффективно.

Ольга Сергеева