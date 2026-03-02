«Ростелеком» помог определить лучших рекрутеров на чемпионате «Профессионалы» в Саратове

Erid 2W5zFGehRS9

«Ростелеком» выступил экспертом на региональном этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы», который прошел в Саратове 20-27 февраля.

Представители интернет-провайдера предложили задание для компетенции «Рекрутинг» и оценили работы конкурсантов.

В соревнованиях участвовали 461 студент колледжей и техникумов, а также 83 школьника. Начинающие специалисты демонстрировали навыки в 99 компетенциях, среди которых ремонт и обслуживание техники, маркетинг и реклама, информационные технологии, работа с персоналом, архитектура и дизайн.

Все направления выбраны с учетом наибольшего спроса на региональном рынке труда, а задания сформированы работодателями – саратовскими предприятиями и организациями. Участники компетенции «Рекрутинг» подбирали кандидатов на реальные вакансии «Ростелекома»: менеджера по работе с клиентами, инженера по подключению интернета и специалиста контакт-центра.

Елена Зиновьева, HR-бизнес-партнер Саратовского филиала компании «Ростелеком»:

«В нашей компании у рекрутеров очень важная роль — они не просто ищут сотрудников, они помогают формировать эффективную команду. Во время общения с конкурсантами мы обсудили, как достичь этой цели, и дали им профессиональные рекомендации».

Специалисты по подбору персонала продемонстрировали умение составлять описание вакансии, использовать различные базы данных для поиска специалиста, вести интервью с соискателем и обсуждать условия трудоустройства. Выступление конкурсантов оценила экспертная комиссия, в которую вошли преподаватели колледжей и представители организаций-работодателей.

Михаил Холодковский, главный эксперт по компетенции «Рекрутинг» регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы»:

«Все участники показали хороший уровень подготовки. Они понимают задачи, обязанности и высокий уровень ответственности рекрутеров. Во время чемпионата ребята поработали с реальными кейсами, проверили на практике свои навыки и услышали мнение экспертов в сфере HR. Это поможет им и дальше развиваться в выбранной профессии».

Победители регионального этапа представят Саратовскую область на отборочных соревнованиях на право участия в финальных турах чемпионата «Профессионалы», которые в этом году пройдут в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.

