Вышел в свет первый номер журнала «Вестник Поволжского института управления» за 2026 год

В первом номере опубликованы статьи ученых из Владивостока, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пскова, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы, а также автора из Республики Кыргызстан.

Открывает раздел «Мировой порядок и международные отношения» статья Максима Корниюка, посвященная роли малостороннего формата SQUAD в формирующейся архитектуре безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В условиях стратегического соперничества США и Китая было детально рассмотрено текущее состояние и перспективы развития минилатеральных союзов QUAD, AUKUS и SQUAD.

В фокусе экономической дипломатии находится исследование Линь Мэнхань, посвященное китайско-российскому научно-техническому сотрудничеству в сфере интеграции цифровых технологий в реальную экономику. В качестве новой парадигмы рассматривается модель государственно-частного партнерства и создание совместных инновационных экосистем.

Начинает раздел «Государственное управление, политические процессы и институты» статья Владимира Внука, который на примере выборов в Госдуму РФ VIII созыва анализирует феномен электорального популизма. С помощью контент-анализа программ парламентской оппозиции выявляются ключевые лексические единицы и концептуальные модели, используемые для привлечения избирателей.

Рубрику продолжают Андрей Маковский и Иван Суслов с исследованием политического феномена «манипулятивной идентичности» в постсоветских государствах. Авторы вводят в научный оборот определение манипулятивной идентификации как социополитической коммуникативной технологии, направленной на формирование новых культурно-ценностных парадигм.

Владислав Павлюченко анализирует развитие межмуниципального сотрудничества в России в контексте новой муниципальной реформы, связанной с принятием Федерального закона № 33-ФЗ.

Ценный эмпирический материал для изучения постконфликтного урегулирования представляет статья Валерии Федоренко об институционализации этничности в Охридском рамочном соглашении 2001 года в Северной Македонии.

В разделе «Публичная власть в правовом и историческом пространстве» Евгений Глухов поднимает проблему правового механизма оспаривания решений коллегиальных органов, функционирующих в составе госучреждений. В статье предлагаются меры по совершенствованию внесудебного обжалования таких решений.

Светлана Горбачева проводит основательный теоретико-правовой анализ классификации обращений граждан в публичные органы. В условиях цифровизации и роста числа обращений отсутствие цельной системы нормативного регулирования (более 100 разрозненных актов) порождает коллизии.

Историко-правовой аспект представлен исследованием Зарины Абдыкадыровой, посвященным эволюции судебной системы на территории Кыргызстана в период нахождения в составе Российской империи.

Завершает номер исследование Алисы Маресьевой, в котором медицинские услуги рассматриваются на стыке частного и публичного права. Обосновывается необходимость единого понимания этой категории в усилении роли публично-правовых механизмов для повышения качества и безопасности медицинской помощи.

