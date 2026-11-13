«Ростелеком» помог саратовским студентам в выборе профессии

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«Ростелеком» принял участие в профориентационном проекте саратовского муниципального Центра молодежных инициатив (МАУ «ЦМИ»).

Сотрудники провайдера провели 11 ноября встречу для учащихся 4 курса колледжа радиоэлектроники имени П. Н. Яблочкова. Будущие программисты и системные администраторы узнали, как начать карьеру в компании.

HR-бизнес-партнер Саратовского филиала «Ростелекома» Елена Зиновьева рассказала студентам о направлениях деятельности провайдера и востребованных специальностях. Ребята также получили представление о корпоративной культуре, социальных гарантиях для сотрудников и мерах поддержки молодых специалистов. Участники мероприятия обсудили варианты прохождения практики и стажировки в компании.

Елена Зиновьева, HR-бизнес-партнер Саратовского филиала компании «Ростелеком»:

«Студентам профильных вузов или старшекурсникам колледжей “Ростелеком” предлагает оплачиваемые стажировки. Учащимся предоставляется гибкий график и удобный формат занятости, в том числе удаленный. Ребята могут получить реальный опыт работы в команде ведущей цифровой компании».

Программа стажировок охватывает несколько направлений: работу с телеком-оборудованием, ИТ, аналитику, HR, продажи, администрирование бизнес-процессов, финансы и экономику. Молодые специалисты, проявившие себя, смогут трудоустроиться в компанию.

Анастасия Мережникова, специалист по работе с молодежью МАУ «ЦМИ»:

«Наша организация в рамках программы профориентации проводит для студентов экскурсии на саратовские предприятия. Так молодежь узнает о карьерных возможностях, которые доступны в родном городе. Мы рады, что к нашему проекту присоединился цифровой провайдер, ведь специальности, связанные с ИТ и телеком-сферой, сейчас очень востребованы. В сотрудничестве с работодателями мы помогаем ребятам расширить кругозор, изучить мир профессий и принять взвешенное решение».

Экскурсия в «Ростелеком» завершилась посещением выставки, посвященной развитию сферы связи в Саратовской области. Ребята увидели телеграфные и телефонные аппараты, мобильные устройства разных лет, архивные документы и фотографии, а также современное телекоммуникационное оборудование.

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