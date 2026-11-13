В Саратовской области ищут сварщиков на 270 тысяч рублей

Саратовские компании выставили свыше 10 тысяч вакансий в начале ноября.

Основная доля приходится на массовые профессии — продажи, вождение, менеджмент в сбыте и рабочие специальности.

Лидируют продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — 1,5 тыс. позиций (12% вакансий) с медианной зарплатой 46,5 тыс. рублей. Далее следуют водители и экспедиторы (0,8 тыс., 188,1 тыс. рублей) и менеджеры по продажам (0,7 тыс., 88 тыс. рублей). В топ также вошли разнорабочие (120,1 тыс. рублей), курьеры (190 тыс.), электромонтажники (183,4 тыс.), упаковщики (84,2 тыс.), кладовщики (100,5 тыс.), администраторы магазинов (63,7 тыс.) и сварщики (270,4 тыс. рублей).

Вырос спрос на кладовщиков (+39%, до 0,5 тыс. вакансий), бетонщиков и каменщиков (+35%, до 0,3 тыс.), электромонтажников (+20%, до 0,5 тыс.) и начальников смен (+14%, до 79 вакансий). Весомая доля предложений по-прежнему приходится на розничную торговлю, перевозки, логистику и рабочие профессии.