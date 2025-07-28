Руководитель «Родника» встретилась с Уполномоченным по правам ребенка

Руководитель женской организации «Родник» Хадиджа Бибарсова приняла участие во встрече Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Юлии Васильевой с общественными помощниками детского омбудсмена.

Напомним, 23 июля 2025 года в ходе заседания Саратовской областной думы на должность Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области была назначена Юлия Васильева. Ее кандидатура была согласована в региональном правительстве и аппарате Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

В ходе встречи новый детский омбудсмен лично познакомилась с общественными помощниками. Они рассказали о своем взаимодействии и помощи своих организаций детям.

Руководитель «Родника» Хадиджа Бибарсова осталась общественным помощником нового Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. Уже скоро будет реализован очередной этап проекта «Добро детям. Помощь паллиативным детям», в рамках которого представительницы «Родника» навещают саратовские семьи с детьми, у которых есть особенности развития.

Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.