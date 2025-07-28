В саратовском пруду ловили гигантских карпов под 13 кг

Аткарский район стал площадкой для крупных карповых соревнований

На прошлой неделе в Аткарском районе Саратовской области состоялись престижные соревнования по карпфишингу — Кубок Водоема. В турнире приняли участие 18 команд из Саратова, Энгельса, Аткарска и даже Пензы.

Абсолютным чемпионом стала саратовская команда «СВ Карп», продемонстрировавшая впечатляющий результат — более 191 кг пойманной рыбы.

Особенно отличились аткарские рыбаки из команды «Инь-Янь» (Максим Барков и Денис Иванов), занявшие третье место в личном зачете с уловом свыше 93 кг. Спортсмены взяли сразу три номинации:

«Самая крупная рыба первых суток»

«Самая крупная рыба турнира» (рекордный карп весом почти 13 кг)

«Самая крупная рыба третьих суток» (экземпляр на 12,24 кг)

«Все пойманные карпы были бережно отпущены обратно в водоем», — подчеркнули организаторы. Турнир проходил на одном из частных прудов при поддержке администрации Аткарского района.

Эти соревнования подтвердили статус региона как центра развития спортивной рыбалки, собирающего лучших карпятников со всего Поволжья.