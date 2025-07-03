Руководитель саратовской УК присвоила 1,7 млн рублей

Прокуратура Саратовской области выявила нарушения в деятельности управляющей компании в Энгельсе, об этом сообщили в пресс-служба профильного ведомства.

Руководитель ООО «Технологии инженерных систем» с февраля 2024 года по март 2025 года не перечисляла ресурсоснабжающей организации деньги, собранные с жителей за электроэнергию. Ущерб превысил 1,7 млн рублей.

По итогам проверки материалы переданы в следственные органы. В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Расследование находится под контролем прокуратуры.