Саратовец лишился внедорожника за повторную езду под наркотиками

46-летний житель Саратова, ранее наказанный за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, вновь был остановлен ГИБДД в декабре 2024 года. При проверке алкотестер не выявил алкоголя, но медицинское освидетельствование подтвердило наркотическое опьянение. Мужчина пояснил, что «нашёл на улице свёрток с запрещённым веществом».

Суд учёл предыдущее административное наказание и вынес приговор. Volkswagen Touareg правонарушителя конфискован в доход государства. Автомобиль передан управлению Росимущества судебными приставами Ленинского района.