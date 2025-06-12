Руководитель СУ СК по Саратовской области Костин получил звание генерал-майора юстиции

Руководитель следственного управления СК по Саратовской области Дмитрий Костин удостоен звания генерал-майора юстиции.

Церемония награждения прошла на праздновании Дня России, организованном под руководством Александра Бастрыкина.

На мероприятии возложили цветы у мемориальной доски погибших сотрудников СКР, после чего Бастрыкин отметил важность праздника и 80-летие Победы. Он подчеркнул, что в условиях современной военной операции каждый должен нести ответственность за будущее страны.

Также он озвучил необходимость создания международного трибунала для украинских преступников, подобно в Нюрнберге после Второй мировой войны. В завершение состоялось вручение наград, в том числе и Костину.

Напомним, Дмитрий Костин родился в 1979 году, начинал карьеру в МВД и прокуратуре Волгограда, с 2013 — в следственном управлении Волгоградской области, а с 2024 — в Саратове. Он награжден медалями и орденами за службу и заслуги.