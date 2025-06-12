В Энгельсе специалисты продолжают контролировать состояние воздуха после возгорания от БПЛА

В городе Энгельсе Саратовской области специалисты управления Роспотребнадзора провели проверку воздуха.

По информации телеграм-канала «Пул Z 64», анализ проб, взятых вечером 8 и днем 9 июня, показал, что уровень вредных веществ в жилых районах не превышает допустимых норм.

«Работа по отбору проб продолжается регулярно», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 6 июня в результате атаки беспилотников на перерабатывающем предприятии в Энгельсе возник пожар. Также пострадал жилой дом на улице Тельмана.



Черный дым от пожара в Энгельсе местные жители и жители Саратова наблюдали в течение почти недели после возгорания.