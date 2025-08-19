Руководителей национально-культурных и религиозных организаций области предупредили о провокациях

На площадке министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялось совещание с руководителями национально-культурных и религиозных организаций.

В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества по основным направлениям реализации государственной национальной политики на территории области, профилактике идеологии экстремизма и терроризма, социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан.

Министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина, открывая совещание, отметила важность взаимодействия органов власти различного уровня, правоохранительных и надзорных органов, институтов гражданского общества в деятельности по сохранению межнационального мира и согласия в обществе. Министр призвала руководителей религиозных и национально-культурных организаций активизировать мониторинговую работу общественных настроений, своевременно реагировать на потенциальные риски и угрозы, способные дестабилизировать общественную ситуацию. Большое внимание необходимо уделять профилактической работе с молодежью, прежде всего в студенческой среде и среди иностранных граждан, обучающихся в вузах региона. Дополнительно до представителей религиозных организаций были доведены рекомендации по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий религиозных организаций.

Заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Вадим Егоров рассказал участникам совещания об актуальных изменениях миграционного законодательства, проинформировал о функционировании Реестра контролируемых лиц в Российской Федерации — электронной базе данных, в которой содержатся сведения об иностранных гражданах, нарушивших миграционное законодательство или утративших право на пребывание в России. Отдельно были обсуждены вопросы миграционной амнистии в России в 2025 году, продленной до 10 сентября, которая позволяет иностранным гражданам, нарушившим сроки пребывания, легализовать свое положение в стране без выезда за ее пределы.

Представитель Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Саратовской области Дмитрий Ефимов отметил важность предотвращения правонарушений в молодежной среде и в среде иностранных граждан. Он призвал участников совещания уделять пристальное внимание распространяемой в СМИ и социальных сетях информации, критически ее анализировать и в случае необходимости своевременно реагировать на недостоверные сведения.

Председатель избирательной комиссии области Ирина Романова рассказала об избирательных кампаниях, которые пройдут на территории области в Единый день голосования 14 сентября 2025 года. Она призвала общественных деятелей провести разъяснительные беседы в своих общественных организациях о важности участия в выборах и недопустимости вовлечения в различные провокации, которые могут быть организованы в дни голосования.

Заместитель начальника регионального Управления Минюста России Ирина Нечаева довела до участников совещания законодательные аспекты деятельности общественных организаций в период предвыборных кампаний, особенности распространения информационных материалов, нормы об участии представителей организаций в зарубежных мероприятиях, необходимости предоставления сведений о деятельности организаций на информационном портале Минюста России.

Представители религиозных организаций были проинформированы о законодательных особенностях осуществления миссионерской деятельности, а также получения религиозного образования за рубежом.

Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона,