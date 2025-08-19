Саратовский министр рассказал, уйдут ли органы власти из популярного Telegram

Власти Саратовской области не станут закрывать свои официальные каналы в Telegram.

Об этом заявил министр цифрового развития региона Владимир Старков.

При этом для внутренней служебной коммуникации чиновники используют российский сервис «Среда», а для работы с населением им рекомендовано применять отечественный мессенджер «МАХ» и создавать в нём каналы.

Однако Telegram-каналы решено сохранить из-за их популярности у жителей области. При этом напомним, что с февраля 2023 года использование Telegram и WhatsApp для госорганов при выполнении рабочих задач запрещено.