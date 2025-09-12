Руководителей УК Энгельса предупредили об уголовной ответственности за контейнерные площадки

Глава Энгельсского района Максим Леонов:

На межведомственном совещании совместно со службой судебных приставов вручили предупреждения об уголовной ответственности в связи с неисполнением решений судов в части оборудования контейнерных площадок ряду руководителей управляющих организаций.

Муниципалитет планомерно занимается вопросом обустройства контейнерных площадок для МКД. В этой связи с участием руководителя службы судебных приставов Дмитрия Морозова было организовано соответствующее совещание. В производстве Энгельсского РОСП находится 39 исполнительных листов. По результатам совместных проверок выявлены факты как неисполнения решений суда, так и не соответствия контейнерных площадок требованиям Правил благоустройства.

На сегодняшний день на территории города установлены 308 контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, из которых 97 — не обустроены в соответствии с требованиями. Есть спорные площадки, находящиеся в управлении более чем одной обслуживающей организации. В таких случаях возможен вариант подписания соглашения о совместном содержании таких мест.

Положительный пример уже есть: именно такой выход избрали жители, пользующиеся площадкой на ул. Полтавская, 3а, где между УК, ТСЖ и ЖСК заключено такое соглашение. Решается вопрос по улице Ломоносова, 6.

Специалисты управления эксплуатации жилищного фонда и муниципального жилищного контроля продолжат проводить встречи с руководителями управляющих организаций и жителями на спорных местах накопления ТКО. С теми, с кем мы не найдем понимания, будем использовать для достижения результата судебную плоскость. Комитету по ЖКХ дано поручение о подготовке исковых заявлений.

Наша общая задача – создать комфортные условия проживания для жителей. За каждой контейнерной площадкой должен быть закреплен ответственный. В МКД — это управляющая организация, в частном секторе — это МКУ «Городское хозяйство».