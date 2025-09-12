Театралка из Саратова лишилась почти 70 тысяч при покупке билета

Жительница Саратова лишилась более 68 тысяч рублей при попытке приобрести билеты в театр через интернет.

Как сообщает городское УМВД, 23-летняя девушка нашла специализированный сайт, выбрала спектакль и связалась с администратором ресурса.

Злоумышленники прислали ей ссылку для оплаты, перейдя по которой потерпевшая ввела реквизиты своей банковской карты. В результате с её счета было незаконно списано более 68, 5 тысяч рублей.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Полиция проводит необходимые мероприятия для установления и задержания преступников.