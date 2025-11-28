Руководство чечено-ингушской диаспоры в Саратове осудило нападние на сотрудника ГАИ

В Саратове по материалам проверки ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области следственными органами возбуждены два уголовных дела.

Установлено, что 26 ноября в вечернее время на улице Вольской сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль «Форд Мустанг», под управлением 32-летнего саратовца.

Поводом для остановки транспортного средства стало отсутствие государственных регистрационных знаков.

В ответ на законные требования полицейских о предоставлении водительского удостоверения и документов на авто, водитель стал вести себя неадекватно, нецензурно оскорблять инспекторов и высказывать в их адрес угрозы.

При составлении административных материалов злоумышленник причинил телесные повреждения сотруднику ДПС УМВД России по городу Саратову, который был госпитализирован в медицинское учреждение.

Нападавший задержан.

«Распространение в Telegram‑каналах получает информация о конфликтной ситуации между представителем чеченской национальности и представителем правоохранительных органов, описание которой активно обсуждается в сети.

От имени организации и от себя лично, я хочу самым решительным образом осудить действия, проявленные в отношении сотрудников правоохранительных органов. Любые формы агрессии, неуважения и, тем более, противоправных действий в отношении тех, кто стоит на страже правопорядка и безопасности граждан, абсолютно недопустимы и не имеют оправдания.

Подобное поведение ни в коем случае недопустимо! Мы призываем к неукоснительному соблюдению законов, и выражаем полную поддержку органам правопорядка в их деятельности. Мы ожидаем, что виновные в данном инциденте понесут заслуженное наказание по всей строгости закона», – высказался Адам Дадаев, председатель Саратовской региональной общественной организации «Чечено-Ингушский культурный центр «Вайнах».

По результатам проверки в отношении подозреваемого следственными органами возбуждены два уголовных дела. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Подготовила Ольга Сергеева