Русская выхухоль из Саратовской области претендует на звание живого символа России

В День эколога, 5 июня, на ПМЭФ было запущено всероссийское голосование по выбору ста живых символов страны.

Среди претендентов — уникальные представители флоры и фауны регионов, в том числе редчайшая русская выхухоль, обитающая в водоемах Саратовской области.

В стартовой церемонии приняли участие видные общественные деятели и представители бизнеса: гендиректор издания «Ведомости» Игнатий Павлов, исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, а также управляющий партнер Авито Сергей Пивень.

Проголосовать за своего фаворита жители смогут как на площадке Ведомостей, так и на платформе Авито в разделе #яПомогаю.

Русская выхухоль (Desmana moschata) — это древний реликтовый вид, эндемик России, занесенный в Красную книгу Саратовской области. Зверек ведет скрытный полуводный образ жизни, предпочитая спокойные пойменные воды рек Хопра, Медведицы и Терешки, где сохранились участки густой водной растительности и сухих обрывистых берегов.

Внешне животное напоминает помесь выдры и крота с длинным хоботком. Она прекрасно приспособлена к жизни под водой благодаря перепончатым лапам и мускулистому хвосту, но крайне уязвима на суше. Вид находится под угрозой исчезновения из-за хозяйственной деятельности человека, загрязнения водоемов и браконьерства. По оценкам экспертов, численность популяции в регионе катастрофически низка, и требуются срочные меры по ее сохранению.

Примечательно, что среди саратовских «конкурсантов» есть знаменитая дрофа, тонколистный пион, а вот стерлядь по каким-то причинам в списки для голосования от региона не вошла.

По итогам голосования будет сформирован федеральный список из ста видов, а также определен победитель в каждом из 89 субъектов РФ. Победители получат не только широкую общественную поддержку, но и адресную помощь от государства и бизнеса для реализации программ по сохранению этих уникальных животных и растений.

Наталья Мерайеф