Саратов и Петровск вошли в Федеральный автотуристический маршрут

Автотуризм в Саратовской области стремительно развивается.
Министр культуры региона Наталия Щелканова отметила, что улучшение качества дорог и создание новых экскурсионных маршрутов способствуют привлечению туристов.
Среди наиболее популярных мест для посещения автотуристами выделяются:
- Лютеранская кирха в селе Зоркино
- Водяная мельница и Кудеярова пещера в селе Лох
- Хвалынский национальный парк
- Утес Степана Разина
Эти достопримечательности становятся все более известными благодаря новым маршрутам, которые разрабатывают местные гиды. Помогает и создание глэмпингов, которые открывают туристам возможность отдохнуть на лоне первозданной природы.
В 2026 году города Саратов и Петровск были включены в новый Федеральный туристический маршрут. Это событие стало возможным благодаря поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом Российской Федерации. Глава ведомства подчеркнула, что это значительное достижение в рамках государственной политики, направленной на развитие внутреннего туризма.
Ольга Сергеева