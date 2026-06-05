Саратов и Петровск вошли в Федеральный автотуристический маршрут

Автотуризм в Саратовской области стремительно развивается.

Министр культуры региона Наталия Щелканова отметила, что улучшение качества дорог и создание новых экскурсионных маршрутов способствуют привлечению туристов.

Среди наиболее популярных мест для посещения автотуристами выделяются:

Лютеранская кирха в селе Зоркино

Водяная мельница и Кудеярова пещера в селе Лох

Хвалынский национальный парк

Утес Степана Разина

Эти достопримечательности становятся все более известными благодаря новым маршрутам, которые разрабатывают местные гиды. Помогает и создание глэмпингов, которые открывают туристам возможность отдохнуть на лоне первозданной природы.

В 2026 году города Саратов и Петровск были включены в новый Федеральный туристический маршрут. Это событие стало возможным благодаря поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом Российской Федерации. Глава ведомства подчеркнула, что это значительное достижение в рамках государственной политики, направленной на развитие внутреннего туризма.

Ольга Сергеева