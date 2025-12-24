Рынок саратовских транспортных перевозок рискует обмелеть из-за нового закона

Госдума приняла закон о создании реестра грузовых перевозчиков.

Несмотря на более 20 поправок, представители бизнеса считают документ «сырым» и усложняющим работу в условиях кризиса отрасли.

Закон призван бороться с «серыми» перевозчиками, делая регистрацию в реестре обязательной. Однако эксперты указывают на избыточность мер: контроль уже осуществляют Ространснадзор и налоговая.

Ключевая проблема — норма, не учитывающая транспорт в аренде с экипажем, что лишает гибкости малый бизнес. Также вызывает вопросы запрет на совместное владение одним автомобилем.

На фоне банкротства тысяч компаний из-за роста затрат новый закон рискует усилить административную нагрузку и сократить число перевозчиков, что в итоге повысит цены на доставку для потребителя.

Ольга Сергеева