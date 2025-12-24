Ветеринары под Саратовом остановили 152 «нелегальные» коровы

В селе Ворошилово Краснокутского района выявлено 152 головы крупного рогатого скота без ветеринарных документов.

Об этом сообщили в областном управлении ветеринарии.

По данным ведомства, животные были приобретены владельцем через социальные сети в октябре, однако он не уведомил о покупке ни ветеринарную службу, ни местную администрацию.

В отношении всего поголовья были проведены необходимые ветеринарные мероприятия и установлены идентификационные номера. Информация о нарушении направлена в контролирующий орган.

Ольга Сергеева