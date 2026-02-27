С 1 марта 2026 года изменится порядок назначения единого пособия для саратовцев

В Саратовской области с 1 марта меняется расчет алиментов для единого пособия.

Как пояснили в Социальном фонде, изменения коснутся семей, где алименты платят по устной договоренности или суммы в соглашениях занижены. Новый порядок должен исключить махинации с доходами и сделать расчеты более прозрачными.

Теперь размер пособия будут привязывать к средней номинальной зарплате по региону (СНЗП). Установлены фиксированные доли: 25% от СНЗП на одного ребенка, 33,3% — на двоих и 50% — на троих и более детей. Это обеспечит единый подход ко всем семьям.

При расчетах в марте будут использовать данные Росстата за 2024 год — более свежая статистика появится только в мае. В фонде подчеркнули, что это позволит избежать задержек при рассмотрении заявлений.

Новая система направлена на защиту прав детей и справедливое распределение господдержки.

