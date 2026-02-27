Саратовский депутат просит проверить активность иноагента Налимовой*

Жители Саратовской области обратились к депутату облдумы Сергею Гладкову с просьбой дать правовую оценку действиям лиц, имеющих статус иностранного агента.

Парламентарий намерен направить запрос в правоохранительные органы.

Поводом стала информация о том, что иноагент Елена Налимова* организует в Саратове личные встречи с жителями через паблики соцсетей, чтобы рассказать о своей деятельности. Граждане, особенно родители, обеспокоены возможным вовлечением несовершеннолетних и просят оградить их от иностранного влияния .

«Решение государства о присвоении статуса иноагента тем, кто выступает против страны, отражает позицию большинства граждан. Те, кто ведет борьбу против своей Родины, не могут выступать от имени жителей, прикрываясь фразами о защите их интересов», — прокомментировал Гладков.

Депутат отметил, что иноагенты продолжают попытки вовлекать людей в свою деятельность, несмотря на безуспешные попытки оспорить свой статус. Он намерен обратиться в правоохранительные органы для соответствующей оценки ситуации.

*Признана иноагентом в России

Ольга Сергеева