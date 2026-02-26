С 1 марта 2026 года меняется порядок учета алиментов при назначении единого пособия

Изменится порядок учета в двух случаях: если родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении определена сумма алиментов менее установленного размера.

Как сообщает СФР, в таких случаях с 1 марта 2026 года при рассмотрении заявления на единое пособие размер алиментов будет учитываться исходя из среднемесячной номинальной зарплаты (СНЗП) в регионе проживания заявителя:

— 1/4 СНЗП на одного ребенка;

— 1/3 СНЗП на двух детей;

— 1/2 СНЗП на трех и более детей.

Информация о среднемесячной номинальной заработной плате можно узнать на официальном сайте Росстата России. Сейчас доступны итоговые сведения о среднемесячной номинальной заработной плате за 2024 год. Окончательные данные за 2025 год будут опубликованы в мае 2026 года.

Поэтому с 1 марта 2026 года условная сумма алиментов будет рассчитываться исходя из размера среднемесячной номинальной заработной платы за 2024 год. Начиная с июня 2026 года в расчет возьмут окончательные данные Росстата по зарплате за 2025 год.

Рассчитаем сумму алиментов, которые учтут в доход по новым правилам.

Например, вы мама троих детей, с отцом которых брак расторгнут, при этом в суд за взысканием алиментов вы не обращались. Проживаете в Пензенской области и подаете заявление на единое пособие 2 марта 2026 года.

По данным Росстата средняя начисленная зарплата в вашем регионе по итогам 2024 года — 57 467, 60 ₽ . Значит, в ваш семейный доход учтут 1/2 от средней начисленной зарплаты — 57 467, 60 ₽ — то есть 28 733, 80 ₽.

Такую же сумму возьмут для расчета алиментов в случае отсутствия решения суда, если в заявлении будет указана сумма получаемых алиментов в меньшем размере, например, 25 000 ₽.

Если же сумма, указанная в заявлении выше 1/2 СНЗП, например, 30 000 ₽, в расчет возьмут эту сумму, а не минимально установленную.

Ничего не поменяется для родителей, которые получили решение суда о сумме алиментов.

Даже если установленная судом сумма меньше минимальной — то есть меньше 1/2, 1/3, 1/4 СНЗП в зависимости от количества детей — в расчет возьмут сумму, записанную в решении суда.

Если суд передал решение судебным приставам, СФР получит информацию без участия заявителя.

Подготовила Ольга Сергеева