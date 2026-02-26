Энгельситы вновь смогут воспользоваться денежной льготой при оформлении жилья

В Энгельсском районе возобновляется действие льготы на оформление частных домов.

Об этом сообщил глава администрации района Максим Леонов.

С 1 марта энгельситы снова смогут воспользоваться мерой социальной поддержки при проведении кадастровых работ. Решение о продлении выплат было принято после того, как в 2025 году льгота показала высокую востребованность среди населения.

С соответствующей инициативой в районное собрание депутатов обратились местные власти. В ходе обсуждения народные избранники не только поддержали пролонгацию программы, но и предложили увеличить размер компенсации.

Теперь владельцы индивидуальных жилых домов смогут получить до 6 тысяч рублей на кадастровые работы (ранее — 5 тысяч). Если речь идет об оформлении дома вместе с хозпостройками, сумма компенсации составит 8 тысяч рублей (ранее — 6 тысяч).

В администрации подчеркивают: подобные меры помогают людям легализовать строения без серьезной финансовой нагрузки. В прошлом году поддержкой воспользовались 389 человек — как из города, так и из сельской местности.

Куда обращаться

За оформлением льготы жителям нужно прийти в администрацию Энгельсского района (площадь Ленина, 30, кабинет 323). Телефон для справок: +7 (8453) 55-76-17. Программа будет действовать до 1 июля.