С 1 сентября на шести популярных маршрутах Саратова увеличили выпуск автобусов

В Саратове автобусы на брутто-контрактах перешли на осенне-зимнее расписание.

С началом учебного года автобусы, работающие по брутто-контрактам, перешли на осенне-зимний режим работы. В мэрии пояснили, что изменение связано с традиционным увеличением пассажиропотока в утренние и вечерние часы.

Перевозчики усилили наиболее востребованные направления. Корректировки коснулись шести маршрутов: на №11А, №6А и №90А количество машин на линии увеличено до 30, на №18А — до 27, на №8Б — до 13, на №41А — до 14. Интервалы движения сократились: на 11А — до 5–20 минут вместо 6–24, на 6А и 90А — до 8–16 вместо 10–20.

Также с 1 сентября скорректировано время отправления первых и последних рейсов. В летние месяцы эти маршруты работали в сокращённом режиме.

Ольга Сергеева