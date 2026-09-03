Саратовцам рассказали, как помочь школьнику войти в учебный режим без лишнего стресса

Врачи дали рекомендации по адаптации школьников к учебному году.

Начало учебного года — серьёзное испытание для школьников: смена режима и новые нагрузки требуют времени для адаптации. Эксперты Саратовского государственного медицинского университета дали рекомендации, как помочь детям легче пройти этот период.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии Анна Спиваковская отметила, что предсказуемый распорядок дня создаёт ощущение стабильности, снижает тревогу и помогает направить силы на учёбу. Особенно важно грамотно выстроить режим для младших школьников: зафиксировать время подъёма и отхода ко сну (не позднее 22:00), включить прогулки, отдых и дневной сон для первоклассников.

Эксперты выделяют критические периоды учебного года, когда дети быстрее устают: первые недели учёбы, конец второй четверти, первая неделя после зимних каникул и середина третьей четверти. В это время особенно важна поддержка родителей.

Полноценный сон — ключевой фактор адаптации: детям 6–12 лет требуется 9–12 часов сна, подросткам — 8–10 часов. Старший преподаватель кафедры биофизики и цифровых технологий Маргарита Симонян советует соблюдать фиксированное время сна, ограничивать использование гаджетов за час до отдыха и выбирать спокойные занятия вечером.

Важны также питание и режим выполнения домашних заданий. Завтрак должен содержать сложные углеводы, белок и витамины. Домашние задания рекомендуется выполнять через 1,5–2 часа после школы (20–25 минут для младших классов, 30–40 минут для подростков) с перерывами. Цель родителей — не вырастить идеального школьника, а помочь ребёнку научиться управлять временем и энергией.

Ольга Сергеева