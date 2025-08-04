С 5 августа в Саратовской области открывается охота на пернатую дичь для владельцев легавых собак

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Новости Саратова
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Завтра в охотничьих угодьях региона стартует специализированный сезон охоты на боровую, полевую и степную дичь: вальдшнепа, вяхиря, серую куропатку и перепела.

Право раннего старта предоставлено только владельцам подружейных собак с документами о происхождении. К ним относятся:

  • легавые (островные и континентальные породы);
  • ретриверы;
  • спаниели.

Для остальных охотников сезон откроется 23 августа.

Обязательные правила:

  • Максимум 3 охотника на одну собаку;
  • Наличие: охотбилета, разрешения на добычу, документов на оружие, путевки (для закреплённых угодий).

Новшество 2025 года: квоты выдаются с учётом пропускной способности угодий для предотвращения перегруза.

Важно: Нарушение правил влечёт административную ответственность по ст. 8.37 КоАП РФ (штраф до 5 000 ₽ с конфискацией добычи).