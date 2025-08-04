С 5 августа в Саратовской области открывается охота на пернатую дичь для владельцев легавых собак

Завтра в охотничьих угодьях региона стартует специализированный сезон охоты на боровую, полевую и степную дичь: вальдшнепа, вяхиря, серую куропатку и перепела.
Право раннего старта предоставлено только владельцам подружейных собак с документами о происхождении. К ним относятся:
- легавые (островные и континентальные породы);
- ретриверы;
- спаниели.
Для остальных охотников сезон откроется 23 августа.
Обязательные правила:
- Максимум 3 охотника на одну собаку;
- Наличие: охотбилета, разрешения на добычу, документов на оружие, путевки (для закреплённых угодий).
Новшество 2025 года: квоты выдаются с учётом пропускной способности угодий для предотвращения перегруза.
Важно: Нарушение правил влечёт административную ответственность по ст. 8.37 КоАП РФ (штраф до 5 000 ₽ с конфискацией добычи).