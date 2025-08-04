В Балашове полиция изъяла плантацию конопли в гараже с 5 кустами и 246 г марихуаны







Сотрудники полиции Балашова задержали местного жителя, оборудовавшего в гараже мини-лабораторию для выращивания конопли. При обыске обнаружены 5 саженцев наркосодержащих растений и 246 граммов готовой марихуаны. Мужчина пояснил, что культивировал коноплю исключительно «для личного употребления».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в значительном размере), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Дополнительно составлен административный протокол по ст. 10.5.1 КоАП РФ за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.