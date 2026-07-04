С 6 по 19 июля в Балакове пройдет опрессовка теплосетей

Сотрудники ПАО «Т Плюс» проведут гидравлические испытания теплосетей для подготовки к отопительному сезону.

Цель работ — проверить трубы на прочность, выявить слабые участки и заменить их во избежание аварий зимой.

На время диагностики горячее водоснабжение будет временно приостановлено в следующих микрорайонах города Балаково: 4Б, 4В, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 21 микрорайонах, части 4-го микрорайона и на улице Привокзальной.

Подача горячей воды возобновится после завершения проверок и необходимых ремонтных работ.

Ольга Сергеева