Центр Столыпина приглашает на экскурсию по работам архитектора Салько в Саратове

Городской центр имени Столыпина приглашает на бесплатную пешеходную экскурсию «Архитектурная прогулка по работам Алексея Салько».

Мероприятие состоится 4 июля в 18:00. Оно является частью цикла «Шедевры саратовских зодчих», приуроченного ко Дню архитектора.

Алексей Маркович Салько — выдающийся архитектор, который проработал городским архитектором Саратова 44 года (с 1870 по 1914 год). Именно его творчество сформировало неповторимый облик города на рубеже XIX–XX веков. Мастер эклектики и так называемого «кирпичного стиля». За десятилетия службы он создал множество знаковых зданий, которые сегодня являются памятниками архитектуры. Среди них — городской театр, здание реального училища, водопровод и многочисленные церкви.

Сбор участников назначен у дома самого архитектора (ул. Первомайская, 56). Экскурсовод Светлана Герасимова расскажет о жизни зодчего и историях зданий, созданных им. Предварительная запись не требуется.

Ольга Сергеева