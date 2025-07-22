С больницы под Саратовом ураган сорвал крышу

В Новых Бурасах Саратовской области ураган повредил больничную крышу.

Сегодня, 22 июля, в рабочем поселке Новые Бурасы мощный порыв ветра сорвал часть кровли здания местной больницы.

На месте происшествия работают аварийные службы. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Оценивается степень повреждений.

Пострадавших нет, стационар продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, районная больница в рабочем посёлке Новые Бурасы Саратовской области включает стационар на 60 коек, поликлинику с пропускной способностью 150 пациентов в день и отделение скорой медицинской помощи.

Учреждение обслуживает население Новобурасского района (около 15 тыс. человек). В 2023 году больница прошла модернизацию в рамках региональной программы здравоохранения.