В балаковском парке «Центральный» вандалы повредили стелу с надписью

В парке «Центральный» города Балаково вандалы повредили арт-объект «Страну меняют люди».

По предварительным данным, порча городского имущества произошли при попытке забраться на конструкцию.

Администрация парка, которая сообщила о происшествии, изучает записи с систем видеонаблюдения и готовит обращение в правоохранительные органы.

Специалисты отмечают, что подобные акты вандализма становятся частым явлением в городской среде. Инцидент произошел накануне, информация о нем появилась в официальных источниках сегодня утром.