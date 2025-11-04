С фронтов спецоперации не вернулись военные из Саратова

Городская администрация Саратова пополнила скорбный список земляков, погибших в ходе специальной военной операции.

Сообщается о смерти Евгения Барабанова, Анатолия Рябихина, Сергея Зимина и Вячеслава Петряева.

Информация об их биографиях и обстоятельствах службы не приводится.

Данное сообщение последовало за ранее поступившими известиями о том, что с фронта не вернулись саратовцы Эльдар Сидагалиев, Денис Обухов и Андрей Перловский.

СВО проводится четвертый год. Общее число погибших россиян на фронте составляет государственную тайну.

Ольга Сергеева