В Саратовской области спрогнозировали рост охвата молодых заводчан господдержкой

В Саратовской области прогнозируют рост количества молодых специалистов предприятий, получивших господдержку. Это связано с готовящимися поправками в региональный закон.

На заседании Саратовской областной Думы рассмотрят законопроект, расширяющий перечень специальностей, которые дают право на получение господдержки. В настоящее время выплата в размере 200 тысяч рублей (для выпускников со средним профессиональным образованием) или 350 тысяч рублей (для выпускников вузов) предоставляется молодым специалистам, трудоустроившимся на промышленные предприятия региона по одной из пяти установленных законом специальностей: инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-программист, токарь, фрезеровщик. Предлагается включить в этот список слесарей механосборочных работ и операторов станков с числовым программным управлением.

По оценке министерства промышленности и энергетики Саратовской области, поправки увеличат количество получателей более чем на 20%. Данная мера обусловлена высокой потребностью предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), чьи сотрудники с 1 января 2026 года смогут воспользоваться господдержкой, в квалифицированных слесарях и операторах станков с ЧПУ. Выплаты призваны стимулировать приток молодых кадров на эти востребованные вакансии.

Член комитета Думы по промышленности и инвестиционной политике Мария Усова (фракция «Единая Россия») рассказала, что необходимость дополнения перечня специальностей неоднократно озвучивалась предприятиями.

«Нужды СВО требуют первоочередной поддержки кадрового потенциала ОПК, — отметила депутат. — Однако не исключено, что в перспективе перечень специальностей и предприятий, подпадающих под действие закона, может быть расширен исходя из актуальной потребности нашего промышленного комплекса».

В региональный закон предлагается внести еще один пакет поправок, инициированный прокуратурой. Сейчас одним из условий получения господдержки является трудоустройство в течение 9 месяцев после получения диплома. Однако в этот срок не входят периоды службы по призыву, по мобилизации, а также участия в специальной военной операции. Новая поправка дополнит список выполнением задач по отражению вооружённых провокаций и вторжений на приграничных территориях РФ.

«Будут обеспечены равные условия для всех категорий граждан, проходивших службу в особых обстоятельствах. Это справедливый подход к социальной поддержке и внимание ко всем участникам СВО, которые после службы выберут для себя работу на саратовских заводах», — заключила Мария Усова.