В ходе специальной военной операции погибли одиннадцать военнослужащих из Саратовской области.

Информация подтверждена администрациями соответствующих муниципальных образований.

Среди погибших — четверо военнослужащих из Энгельсского района: Анатолий Дорохин, Александр Иштаев, Роман Индерякин и Григорий Плахонин. Также сообщается о гибели Юрия Саратовского (Ивантеевский район), Сергея Якушина (Пугачевский район), Василия Силаева и Валерия Агапова (Краснопартизанский район), Михаила Щербы (Новобурасский район), Сергея Сидукова (Балаковский район) и Романа Струговщикова (Балашовский район).

Губернатор региона и главы муниципалитетов выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Потери состороны ВС РФ составляют гостайну и не разглашаются властями.

Ольга Сергеева