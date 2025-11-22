Под Саратовом сгорели деревянный дом, гараж и надворные постройки

В Саратовской области зафиксированы два бытовых пожара.

В селе Березовая Лука Духовницкого района 20 ноября вечером произошел пожар в гараже. На тушение объекта площадью 50 м² выехали три пожарные машины. Специалисты предварительно установили, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.

На следующий день, 21 ноября, в поселке Синенькие Гагаринского района огонь уничтожил деревянный жилой дом и хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составила 73 м². Для ликвидации пожара были задействованы две бригады пожарных.

Напомним, что неделей ранее в Заводском районе Саратова при пожаре погиб мужчина.

МЧС напоминает: при обнаружении возгорания необходимо немедленно звонить по телефонам 101 или 112.

Ольга Сергеева