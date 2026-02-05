С фронтов спецоперации не вернулись живыми еще несколько жителей Саратовской области

В ходе СВО погибли тринадцать военнослужащих из Саратовской области.
Информация о потерях подтверждена официальными лицами муниципальных образований региона.
Губернатор региона и главы соответствующих районов выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших.
Олег Заруба (Алгайский район),
Андрей Прохоров (Вольский район),
Сапаргали Канатов (Новоузенский район),
Андрей Кабиров (Пугачёвский район),
Сергей Шапошникова (Балашовский район),
Андрей Киналиев (Ершовский район),
Даир Тагиев (Балаковский район),
Игорь Кириллов (Энгельсский район),
Илья Зяблов (Энгельсский район),
Александр Кадочников (Марксовский район).
Ольга Сергеева