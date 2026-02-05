Саратов успешно нарастил поставки в Китай жома из сахарной свеклы

Саратовское управление Россельхознадзора отчиталось об увеличении экспорта агропродукции в Китай в 2025 году.

По данным врио руководителя ведомства Джамбула Исмагулова, под контролем службы было отгружено в общей сложности 3,4 млн тонн подкарантинной продукции, из которых 636,7 тыс. тонн ушли на экспорт в 26 стран.

Основной рост поставок пришёлся на Китай. Если в 2024 году туда отправили 20 тыс. тонн растениеводческой продукции, то в 2025-м — 25 тыс. тонн. Увеличение произошло в первую очередь за счёт жома из сахарной свеклы (полезные «отходы» от производства сахара, которые не выбрасывают, а используют для кормления животных). Впервые в Китай экспортировали саратовские соевое масло (43 тонны) и пшено.

Ключевыми направлениями экспорта также стали Азербайджан, Турция и Иран. Параллельно инспекторы выявляли фитосанитарные нарушения во ввозимой продукции, включая вредителей в лавровом листе из Грузии и опасный вирус в томатах из Узбекистана.

Ольга Сергеева