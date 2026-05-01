С фронтов СВО не вернулись бойцы из Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли ещё трое саратовских бойцов.

Районные администрации опубликовали официальные некрологи.

В числе погибших — Александр Зотов из Дергачёвского района. Он родился 1 августа 1978 года в селе Бобровка Красноармейского района, окончил профессиональное училище № 53 в посёлке Дергачи.

Не вернулся с фронта Сарсенгали Ахметов из Новоузенского района. Подробности его биографии администрация не привела.

Сегодня, 1 мая, в Озинском районе простились с Олегом Осюшкиным. Он родился 28 июня 1985 года в посёлке Озинки.

Ольга Сергеева