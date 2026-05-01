Соцфонд РФ сообщил саратовским семьям с детьми о ежегодной выплате работающим родителям

Российский Социальный фонд запустил новую ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми.

Поддержка предназначена для работающих родителей, в том числе усыновителей, опекунов и попечителей. Основное условие — воспитание как минимум двоих несовершеннолетних детей. Если ребёнок учится очно, возрастной лимит продлевается до 23 лет.

Претендент на выплату должен был уплачивать НДФЛ в году, предшествующем подаче заявления. Совокупный доход семьи не может превышать 1,5-кратного регионального прожиточного минимума. При принятии решения будет оцениваться материальное положение каждого члена семьи.

Ольга Сергеева