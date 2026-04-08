С фронтов СВО не вернулись домой живыми еще бойцы из районов Саратовской области

Траурная весть пришла в семь семи семей Саратовской области — в зоне проведения специальной военной операции погибли ещё семеро местных жителей.

Как стало известно накануне, потери понесли сразу несколько районов. Из Балашовского района не вернулся домой контрактник Виталий Черкин. В списке погибших также значатся: Артур Белозерцев из Краснопартизанского района, Алексей Копылов, Андрей Каракулин и Аджай Ширалиев из Базарно-Карабулакского района, а также Игорь Фаст и Валехан Харике из Питерского района.

Глава региона вместе с руководителями муниципалитетов выразили глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших бойцов.

Ольга Сергеева